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МИД РФ: созданный в Париже формат по химоружию в Сирии подрывает положения КЗХО
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МИД РФ: созданный в Париже формат по химоружию в Сирии подрывает положения КЗХО 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Созданный по французской инициативе формат по химическому оружию в Сирии подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
Как напомнили в министерстве, накануне в Гааге на полях 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе Франции и ее союзников по «антиасадовскому клубу» состоялась презентация «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия». «Призыв к колеблющимся безотлагательно присоединиться к партнерству присутствовал в выступлениях практически всех делегаций представленных в Исполнительном совете ОЗХО стран НАТО и ЕС, а также государств-единомышленников, — указали в российском дипведомстве. — При этом абсолютно ни у кого из них не возникает и тени смущения по поводу того, что созданный формат подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химического оружия».
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