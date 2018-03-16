Глава Красного Креста призвал прекратить поставки оружия сторонам в Сирии

"Пока продолжаются обстрелы Восточной Гуты и Дамаска , пока идут бои в Африне, пока миллионы людей не имеют возможности вернуться домой, МККК призывает … прекратить поставки оружия, которое может быть использовано в нарушение положений международного гуманитарного права. Ответственность за соблюдение правовых норм на поле боя лежит на участниках боевых действий и их командирах, однако поставщики оружия так же несут ответственность", — говорится в заявлении от имени Маурера, распространенном в пятницу пресс-службой МККК.

Президент организации накануне принял участие в гуманитарном конвое в Восточную Гуту. По его словам, по сравнению с тем, что происходило в этом районе 10 месяцев назад, ситуация значительно ухудшилась.

"После посещения Сирии на этой неделе я утвердился в своем мнении, что войны стали новой страшной нормой жизни в этом регионе. Меры возмездия, боевые действия, ведущиеся по принципу «око за око», становятся все более интенсивными, при этом никто не думает об их катастрофических последствиях для гражданского населения… Война, в основе которой лежит возмездие, бесконечна. Это война, в которой проигравшими будут все стороны", — подчеркнул он.

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