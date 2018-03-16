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Персонал женевской штаб-квартиры ООН объявил забастовку
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Персонал женевской штаб-квартиры ООН объявил забастовку 

Мир24 16 марта 2018
Совет ООН по правам человека вынужден был сделать временный перерыв в работе 37-й сессии. Персонал женевской штаб-квартиры организации объявил забастовку, сообщила официальный представитель Отделения ООН Алессандра Веллуччи.
«В ответ на многочисленные вопросы я бы хотела подтвердить, что в пятницу не будет заседаний Совета по правам человека», — гласит ее заявление.
Между тем традиционный пятничный брифинг для прессы и заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии отменены не будут. Также 16 марта состоится мероприятие по объявлению ООН программы реагирования в 2018 году на гуманитарный кризис, касающийся беженцев рохинджа.
Веллуччи пояснила, что персонал Отделения ООН накануне проголосовал в поддержку призыва профсоюзов о проведении забастовки — более тысячи «за» и 120 «против». По данным швейцарской вещательной корпорации RTS, сотрудники выступают против сокращения зарплат и добиваются проведения коллективных переговоров с администрацией.
Забастовка планируется однодневной. В понедельник, 19 марта, работа Отделения ООН должна возобновиться в полном объеме.
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