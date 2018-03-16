Посол: Кабул поддержит намерение России призвать «Талибан»* к переговорам

"В случае если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и (или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы, призвать «Талибан»* сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны", — сказал посол.

Он напомнил, что Россия за 2017 год организовала несколько встреч в Москве с целью дальнейшего «фокусирования внимания на этой теме».

*Террористическая организация, запрещена в России

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