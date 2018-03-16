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Посол: Кабул поддержит намерение России призвать «Талибан»* к переговорам
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Посол: Кабул поддержит намерение России призвать «Талибан»* к переговорам 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кабул приветствовал бы призыв Москвы к "Талибану"* вступить в переговоры с правительством Афганистана, заявил в интервью РИА Новости посол исламской республики в России Абдул Каюм Кочай.
"В случае если правительство Российской Федерации пожелает принять участие и (или) оказать содействие в мирном урегулировании проблемы, призвать «Талибан»* сесть за стол переговоров и вступить с законным правительством Афганистана в политический диалог, то афганская сторона непременно будет приветствовать подобные шаги российской стороны", — сказал посол.
Он напомнил, что Россия за 2017 год организовала несколько встреч в Москве с целью дальнейшего «фокусирования внимания на этой теме».
*Террористическая организация, запрещена в России
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00
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