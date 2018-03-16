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Россия подарит Ливану продукцию военного назначения
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Россия подарит Ливану продукцию военного назначения 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: Российская Газета
Россия обеспечит поставку продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.
"С учетом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок продукции военного назначения в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе", — заявил Богданов в ходе второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности.
Дипломат отметил, что Москва последовательно выступает за стабильность и безопасность в Ливане. Учитывая тот факт, что Бейрут принимает активное участие в борьбе с терроризмом, российская сторона, по словам Богданова, полагает необходимым помочь в повышении обороноспособности государства.
"В комплексе многоплановых российско-ливанских отношений связи по линии министерств обороны, министерств внутренних дел занимают особое место и постоянно развиваются, — подчеркнул дипломат. — В Москве самым внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах".
Богданов отдельно отметил, что двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам. «Категорически отвергаем любые попытки навязать нам условия двустороннего сотрудничества с Ливаном в военно-технической сфере», — добавил он.
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