Бэнкси создал новое произведение в поддержку осужденной турецкой художницы 

Английский художник стрит-арта Бэнкси в Нью-Йорке продемонстрировал двадцатиметровое произведение искусства, посвященное находящейся в тюрьме Зехре Доган, сообщает "Би-Би-Си".
Отмечается, что турецкая художница курдского происхождения Доган была арестована из-за картины, на которой она изобразила разрушенный турецкими властями город Нусайбин, где проживает большое количество курдов.
На работе Бэнкси Доган изображена за решеткой, один им из прутьев которой является карандаш. Кроме того, произведение искусства дополнено призывом художника освободить Доган.
Ранее сообщалось, что мойщик окон Джейсон Фэнторп спас граффити уличного художника Бэнкси в Великобритании.