Бэнкси создал новое произведение в поддержку осужденной турецкой художницы

Английский художник стрит-арта Бэнкси в Нью-Йорке продемонстрировал двадцатиметровое произведение искусства, посвященное находящейся в тюрьме Зехре Доган, сообщает "Би-Би-Си"

Отмечается, что турецкая художница курдского происхождения Доган была арестована из-за картины, на которой она изобразила разрушенный турецкими властями город Нусайбин , где проживает большое количество курдов.

На работе Бэнкси Доган изображена за решеткой, один им из прутьев которой является карандаш. Кроме того, произведение искусства дополнено призывом художника освободить Доган.