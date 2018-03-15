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Минобороны: За сутки боевики трижды обстреляли Дамаск
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Минобороны: За сутки боевики трижды обстреляли Дамаск 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трижды за минувшие сутки столица Сирии подвергалась обстрелам боевиков, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. К счастью, никто в результате обстрела не пострадал.
"Обстановка в зоне деэскалации «Восточная Гута» стабилизируется, — говорится в сообщении Центра. — Однако ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали".
Кроме того, сообщается, что во время очередной гуманитарной паузы из блокированного города Дума удалось вывести 291 человека в населенный пункт Эль-Вафидин.
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