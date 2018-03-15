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Центр по примирению: Восточную Гуту в течение дня покинули уже почти 11 тыс. человек
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Центр по примирению: Восточную Гуту в течение дня покинули уже почти 11 тыс. человек 

ТАСС 15 марта 2018
ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Почти 11 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала гуманитарной паузы в четверг, поток людей не прекращается. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
"К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тыс. человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии Центра по примирению враждующих сторон занимаются их размещением во временных пунктах приема", — сказал он.
ТАСС: последние новости
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