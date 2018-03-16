СБ ООН выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Йемене

В заявлении отмечается, что, по оценкам ООН, в настоящее время в помощи нуждаются 22,2 млн йеменцев, что на 3,4 млн человек больше, чем в прошлом году. Голод, эпидемии холеры и дифтерии и серьезное недоедание негативно сказываются на мирных жителях, в связи с чем СБ ООН выразил обеспокоенность.

Совбез призвал соответствующие стороны выполнять международные гуманитарные обязательства, прекратить вербовку несовершеннолетних солдат, охранять учебные заведения, медицинское оборудование и медперсонал, создать благоприятные условия для вакцинации населения, транспортировки спасателей и гуманитарных грузов, а также в полной мере открыть все йеменские порты на постоянной основе.

СБ ООН подчеркнул, что гуманитарная ситуация продолжит ухудшаться, если не будет принят план политического урегулирования с учетом интересов всех сторон. Совбез призвал стороны отказаться от предварительных условий, принять искреннее участие в процессе примирения под эгидой ООН и урегулировать конфликт политическими средствами. —0—