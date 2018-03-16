Зариф призвал РФ, Турцию и Иран продолжить освобождать Сирию от террористов

"Надо продолжать наши совместные усилия до полного освобождения всей Сирии от террористических группировок. Создание зон деэскалации — важные шаги, чтобы закончить гражданскую войну в Сирии", — сказал Зариф журналистам по итогам министерской встречи в Астане.

По его словам, страны пытаются найти политическое решение кризиса.

"Мы будем продолжать работать и уважать суверенитет Сирии. Саммит лидеров состоится 4 апреля в Стамбуле . Мы надеемся, что будут приняты дальнейшие шаги по сотрудничеству", — добавил он.

Министерская встреча России, Ирана и Турции Сергея Лаврова , Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по урегулированию кризиса в Сирии проходит в Астане в пятницу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка) без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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