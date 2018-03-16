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Зариф призвал РФ, Турцию и Иран продолжить освобождать Сирию от террористов
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Зариф призвал РФ, Турцию и Иран продолжить освобождать Сирию от террористов 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. России, Турции и Ирану необходимо продолжать совместные усилия до полного освобождения Сирии от террористов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Надо продолжать наши совместные усилия до полного освобождения всей Сирии от террористических группировок. Создание зон деэскалации — важные шаги, чтобы закончить гражданскую войну в Сирии", — сказал Зариф журналистам по итогам министерской встречи в Астане.
По его словам, страны пытаются найти политическое решение кризиса.
"Мы будем продолжать работать и уважать суверенитет Сирии. Саммит лидеров состоится 4 апреля в Стамбуле. Мы надеемся, что будут приняты дальнейшие шаги по сотрудничеству", — добавил он.
Министерская встреча России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу по урегулированию кризиса в Сирии проходит в Астане в пятницу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка) без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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