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Лавров: РФ надеется, что коалиция перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте
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Лавров: РФ надеется, что коалиция перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Процесс сирийского урегулирования сегодня обсуждают министры иностранных дел России, Ирана и Турции. По итогам встречи Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу наметят дальнейшее взаимодействие и сформулируют рекомендации как для официального Дамаска, так и сирийской оппозиции. Достигнутые договоренности лягут в основу переговоров на высшем уровне, передает телеканал «Россия 24».
В ходе министерской встречи стран — гарантов режима прекращения боевых действий в САР (Россия, Иран, Турция) министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, заинтересованные в разделе Сирии на мелкие княжества, не довольны переговорами в Астане.
"Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствует то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане".
Министр подчеркнул также, что российская сторона надеется, что коалиция прекратит оказывать поддержку экстремистам. «Надеюсь, что международная коалиция, возглавляемая США, все-таки поймет необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями», — сказал глава российского МИД.
Между тем, за минувшие сутки более 11 тысяч человек покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам. Это стало самым массовым выходом мирных жителей из блокированного боевиками анклава, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон. Обеспечить эвакуацию населения удалось благодаря усилиям российских военных. Они договорились с боевиками о выходе мирных жителей. Сирийские правительственные силы размещают людей во временных пунктах и оказывают медицинскую помощь.
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