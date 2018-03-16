Рабочая группа по заложникам в Сирии укрепит доверие сторон конфликта

Турции и "Мы придаем большое значение встрече рабочей группы по освобождению пленных, передаче тел погибших и поиску без вести пропавших. Мы убеждены, что работа данной группы будет укреплять доверие между всеми конфликтующими сторонами, будет давать значительный импульс для развития нашей деятельности в этом направлении", — сказал Абдрахманов. Действия рабочей группы по освобождению задержанных и заложников в Сирии способствуют укреплению доверия между конфликтующими сторонами. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов , открывая встречу министров иностранных дел России Ирана по Сирии в Астане

По его словам, первая встреча в Астане на уровне глав МИД Ирана, России и Турции дает возможность определить трехстороннее взаимодействие, "обсудить результаты, достигнутые за первый год сотрудничества по урегулированию в Сирии".

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Состоялось заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.