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Лавров рассказал о попытках разделить Сирию на «мелкие княжества»
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Лавров рассказал о попытках разделить Сирию на «мелкие княжества» 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
Ряд игроков стремятся разделить Сирию на «мелкие княжества». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Те, кто в нарушение всех норм мирового права, в грубое нарушение резолюции 2254, очевидно взял курс на раздел Сирии, на смену режима, с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно, не приветствуют то, что мы делаем в Астане и о чем мы договариваемся в Астане", — сказал он.
Лавров отметил, что любое достижение в Астане дает положительный импульс урегулированию сирийского конфликта. В пятницу в столице Казахстана встречаются министры иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.
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