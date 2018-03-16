Лавров рассказал о попытках разделить Сирию на «мелкие княжества» 

Ряд игроков стремятся разделить Сирию на «мелкие княжества». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Те, кто в нарушение всех норм мирового права, в грубое нарушение резолюции 2254, очевидно взял курс на раздел Сирии, на смену режима, с тем, чтобы на месте важнейшей ближневосточной страны появились мелкие княжества, подконтрольные внешним игрокам, безусловно, не приветствуют то, что мы делаем в Астане и о чем мы договариваемся в Астане", — сказал он.
Лавров отметил, что любое достижение в Астане дает положительный импульс урегулированию сирийского конфликта. В пятницу в столице Казахстана встречаются министры иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.