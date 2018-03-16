Стратегическая авиация России провела маневры в трех военных округах

Военные маневры проходили на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе тренировочных полетов пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям, а также дозаправку в воздухе.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что проведенные учения носят плановый характер. В ходе тренировок также отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных сил РФ , а также задачи истребительного прикрытия.

военном ведомстве также акцентировали внимание, что учения прошли в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали пилотам стратегических ракетоносцев успешно выполнить все задачи.

— Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде, — сказал Сергей Кобылаш.