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Стратегическая авиация России провела маневры в трех военных округах
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Стратегическая авиация России провела маневры в трех военных округах 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Военные маневры проходили на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе тренировочных полетов пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям, а также дозаправку в воздухе.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что проведенные учения носят плановый характер. В ходе тренировок также отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных сил РФ, а также задачи истребительного прикрытия.
В военном ведомстве также акцентировали внимание, что учения прошли в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали пилотам стратегических ракетоносцев успешно выполнить все задачи.
— Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде, — сказал Сергей Кобылаш.
Отметим, что стратегические самолеты дальней авиации входят состав ядерной триады России, поскольку могут нести не только многотонный запас авиабомб, но и крылатые ракеты, а также ядерное оружие. Ракетоносцы ВКС России активно применялись для уничтожения объектов, бронетехники и живой силы международных террористов в Сирии.
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