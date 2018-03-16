Россия и Таджикистан провели учения у афганской границы

Военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы

Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Основной этап совместного командно-штабного учения с подразделениями Вооружённых сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном», — говорится в тексте сообщения.

«Условные боевики были блокированы с помощью управляемых минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники», — уточняется в заявлении. Отмечается, что в ходе учений военнослужащие обеих стран отработали, в том числе вопросы взаимодействия при проведении операции по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.

Также сообщается, что в мероприятии приняли участие около двух тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой техники.