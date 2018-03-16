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Россия и Таджикистан провели учения у афганской границы
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Военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие России и Таджикистана провели масштабные учения у границы Афганистана.
Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Основной этап совместного командно-штабного учения с подразделениями Вооружённых сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в ходе учений военнослужащие обеих стран отработали, в том числе вопросы взаимодействия при проведении операции по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.
«Условные боевики были блокированы с помощью управляемых минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники», — уточняется в заявлении.
Также сообщается, что в мероприятии приняли участие около двух тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой техники.
RT на русском: последние новости
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