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Экс-глава МИД ФРГ отметил ведущую роль России в сирийском урегулировании
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Экс-глава МИД ФРГ отметил ведущую роль России в сирийском урегулировании 

РИА Новости 15 часов назад
БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. Россия играет ключевую роль в сирийском урегулировании, альтернативы этому нет, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на ежегодной церемонии вручения премии Германо-российского форума в центре Берлина.
"Россия играет ключевую роль, чтобы прекратить убийства в Сирии, без России не будет решения по Сирии", — сказал Габриэль, добавив, что «альтернативы России нет, даже если мы, как Запад, как немцы не понимаем и не считаем положительным взаимоотношения с сирийским диктатором».
По словам Габриэля, "Астана и Сочи были шагами к Женеве при попытке под эгидой ООН начать политический процесс, который в результате должен обеспечить мирный послевоенный порядок в Сирии".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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