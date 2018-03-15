Волонтеры фонда имени Кадырова развернули в Восточной Гуте пункт помощи

"Волонтёры РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова совместно с российскими военнослужащими в Сирии развернули пункт оказания помощи гражданским лицам, которые выходят из охваченных боевыми действиями районов Восточной Гуты. Они вплотную приблизились к линии фронта, расположившись в 300 метрах от зоны военного конфликта. В настоящее время город покинули около 500 мирных жителей", — написал он.

Как отметил Кадыров, беженцы получили от волонтёров продукты питания и вещи первой необходимости. Позже они были доставлены в пункт временного содержания беженцев из Восточной Гуты, который организован фондом в километре от зоны боевых действий.

"Я искренне благодарен президенту РОФ… Аймани Несиевне (Кадыровой) за грандиозную благотворительную миссию в Сирии, которая охватывает огромное количество оказавшихся в беде мирных граждан. Я также признателен представителю главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки… Зияду Сабсаби , который на месте координирует работу по оказанию гуманитарной помощи гражданским лицам!" — добавил Кадыров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>