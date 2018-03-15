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В Восточной Гуте во время гумпауз вывели 11 640 человек
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В Восточной Гуте во время гумпауз вывели 11 640 человек
РИА Новости
14 часов назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВСЕГО С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ВЫВЕДЕНО 11 640 ЧЕЛОВЕК — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦПВС
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