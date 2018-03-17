Координатор ООН по Сирии предложил продолжить гумпаузы в Восточной Гуте

ДАМАСК , 17 мар — РИА Новости . Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али Заатари предложил продолжить гуманитарные паузы в Восточной Гуте, а также ввести их в Африне.

"Я предлагаю следующее: продолжить гуманитарные паузы в Восточной Гуте, предоставить возможность захода гуманитарным конвоям и доставки медицинской помощи в район и не препятствовать передвижению людей. То же самое, кстати, можно применить и к ситуации в Африне. Там та же ситуация — люди живут под гнетом военных действий. Это абсолютно недопустимо", — заявил Заатари журналистам.

По его словам, около 20 тысяч жителей Восточной Гуты сейчас располагаются в пунктах приёма в пригородах Дамаска.

"Они нуждаются в любой помощи — им нужны одеяла, матрацы, еда, лекарства, им нужна защита, нужен комфорт и чувство безопасности. Наши команды работают с ними непрерывно, в сотрудничестве с Красным Полумесяцем, Красным Крестом , и, конечно же, мы сотрудничаем с правительством", — сказал Заатари.

По его словам, большая роль отводится российскому центру по примирению. «Его офицеры выполняют важную работу, они упрощают многие процессы, координацию, а также помогают в решении бюрократических вопросов», — сказал Заатари.

Он также отметил, что силами ООН и партнеров доставляется гуманитарная помощь в Сирию, в том числе — силами неправительственных организаций и международных и местных организаций.

"Мы обеспечиваем большие объемы, помогая 13,1 миллиона человек, нуждающихся в помощи. Не применяя никакого избирательного подхода. Любая организация, которая утверждает, что не может доставить помощь в Сирию, должна пересмотреть такие заявления. Могу заверить, что помощь доходит до людей. Не важно, через наши регулярные программы, или специальные — такие, например, как гуманитарные конвои. Всем, кто нуждается, заслуживает помощи, мы помогаем едой, и лекарствами, и непродовольственными товарами, а также помогаем им в организации бытовых условий, потому что людям не нужна просто еда или лекарства, им нужна возможность жить по своей воле", — добавил Заатари.

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