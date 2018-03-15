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Названа причина заморозки конфликта и разделения Сирии на долгие годы
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Названа причина заморозки конфликта и разделения Сирии на долгие годы 

Деловая газета «Взгляд» 17 часов назад
Война в Сирии пришла к тому периоду, когда официальные власти во главе с президентом Башаром Асадом не смогут вернуть себе большие территории без риска конфликта с иностранными державами.
Ожидаемое освобождение Восточной Гуты станет еще одной вехой в усилиях Асада по подавлению мятежа. До этого были освобождены при поддержке Ирана и России Хомс, Алеппо и другие регионы, но в дальнейшем ожидаются трудности для Дамаска в попытках вернуть под свою власть «каждый дюйм» страны, пишет Reuters.
Дамаск может столкнуться с другими странами, которые контролируют определенные части Сирии. Так, американские военные находятся на большей части востока и северо-востока страны, подконтрольных курдам, которые добиваются автономии.
Турция направила свои силы на северо-запад страны для противостояния тем же курдским группировкам. Анкара добивается создания буферной зоны на границе.
На юго-западе, где повстанцы удерживают территорию на израильской и иорданской границе, Асад рискует столкнуться с Израилем.
Эксперты отмечают, что разделенная Сирия может стабилизироваться в таком состоянии на долгие годы, а возможна и вовсе дальнейшая эскалация с участием нескольких стран.
При этом, отмечает портал, дискуссии о будущем Асада в Сирии уже давно приостановились: западные и арабские государства, поддерживающие оппозицию, обошли этот вопрос в рекомендациях по поводу мирных переговоров под руководством ООН.
В самые сложные времена Дамаск в 2015 году удерживал менее пятой части Сирии. В настоящее время Асад контролирует 58% территории страны.
Высокопоставленный представитель оппозиции прогнозирует, что Сирия стабилизируется, но разделится при этом на сферы влияния. Процесс этот может продолжаться до 10 лет, считает он.
Ранее на этой неделе в Минобороны заявили, что США хотят расколоть Сирию.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о попытках Вашингтона построить в Сирии новое квазигосударство — Сирийский Курдистан.
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