Названа причина заморозки конфликта и разделения Сирии на долгие годы

Война в Сирии пришла к тому периоду, когда официальные власти во главе с президентом Башаром Асадом не смогут вернуть себе большие территории без риска конфликта с иностранными державами.

Ожидаемое освобождение Восточной Гуты станет еще одной вехой в усилиях Асада по подавлению мятежа. До этого были освобождены при поддержке Ирана России Хомс, Алеппо и другие регионы, но в дальнейшем ожидаются трудности для Дамаска в попытках вернуть под свою власть «каждый дюйм» страны, пишет Reuters

Дамаск может столкнуться с другими странами, которые контролируют определенные части Сирии. Так, американские военные находятся на большей части востока и северо-востока страны, подконтрольных курдам, которые добиваются автономии.

Турция направила свои силы на северо-запад страны для противостояния тем же курдским группировкам. Анкара добивается создания буферной зоны на границе.

На юго-западе, где повстанцы удерживают территорию на израильской и иорданской границе, Асад рискует столкнуться с Израилем

Эксперты отмечают, что разделенная Сирия может стабилизироваться в таком состоянии на долгие годы, а возможна и вовсе дальнейшая эскалация с участием нескольких стран.

При этом, отмечает портал, дискуссии о будущем Асада в Сирии уже давно приостановились: западные и арабские государства, поддерживающие оппозицию, обошли этот вопрос в рекомендациях по поводу мирных переговоров под руководством ООН

В самые сложные времена Дамаск в 2015 году удерживал менее пятой части Сирии. В настоящее время Асад контролирует 58% территории страны.

Высокопоставленный представитель оппозиции прогнозирует, что Сирия стабилизируется, но разделится при этом на сферы влияния. Процесс этот может продолжаться до 10 лет, считает он.

Ранее на этой неделе в Минобороны заявили, что США хотят расколоть Сирию.