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Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли четыре тысячи человек
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Из Восточной Гуты по гумкоридору вышли четыре тысячи человек 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Эвакуация мирных жителей из анклава продолжается, к концу дня российские военные ожидают выход не менее 13 тысяч человек.
При содействии российского Центра по примирению сторон осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе южнее города Дума по открытому 15 марта гуманитарному коридору, сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.
«В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше четырех тысяч человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек», — сказал он.
Сирийские власти организовали для них пункты приема, где оказывается необходимая помощь, предоставляется горячее питание и вода.
Ранее при содействии российского Центра в Восточную Гуту добрался конвой международных гуманитарных организаций с 137 тоннами продуктов питания и лекарств.
Напомним, семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась 15 марта в 9.00 по местному времени.
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