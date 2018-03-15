Россия: нас пытаются поссорить с Турцией 

Великобритания пытается испортить отношения между Россией и Турцией, заявил глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий. «Но у них не получится», — сказал он.
Леонид Слуцкий, коснувшийся темы турецко-российских отношений в беседе с российской прессой, отметил: «Обратите внимание, что Великобритания потребовала от Турции покритиковать Россию».
«Неуклюжие попытки внести смуту в отношениях»
«Это весьма неуклюжая попытка внести смуту в отношениях между Москвой и Анкарой накануне встречи министерской тройки в Астане по Сирии и предстоящей встречи президентов в Стамбуле, — продолжил Леонид Слуцкий. — Все это одновременно имеет попытку дискредитировать Россию и разрушить астанинский механизм по Сирии».
Мэй обратилась с призывом к Турции и всем странам по поводу России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все страны, в том числе Турцию, осудить Россию в связи с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля.
Комментарии читателей:
Güçlü Türkiye: Внуки Лоуренса Аравийского в действии.
tosun: Лоуренс поднял восстание арабов против нас.
ÖNCE VATAN: Самое бесчестное, лицемерное глубинное государство в мире — Великобритания.
mehreren: Отношения с Россией совершенствуются, к тому же мы соседи. Какое нам дело до проблем британцев? Даже вовлекать нас в эти нелепые дела как-то недостойно…
asdfh: Британский менталитет… Попытки изолировать…
zaza23: Русские трижды в истории попадались на хитрость британцев, дай бог, от четвертой пощечины увернутся!
AY YILDIZ: На мой взгляд Россия — самый правильный выбор. Турции нужно работать с Россией с расчетом на перспективу. К черту это НАТО.
TÜRKOĞLU.29: Самые опасные в мире страны — Великобритания и Израиль. Американские пешки. Поэтому от них всего можно ожидать.
asker: Если это сделала Россия, то правильно сделала; изменник, предавший свою страну, получает по заслугам!
Havacı: Почему сотни людей, истребляемые Россией в Восточной Гуте, не вызывают у Великобритании такой реакции, как эта — в ответ на отравление двух человек…
hayat acimasiz: Отравление — предлог, цель — С-400… Для нас Россия лучше, чем страны ЕС…
alaskamkuzey: Россия — наш сосед, который никогда не стрелял нам в спину, как те же британцы, американцы. немцы, французы. Россия была на нашей стороне, поддерживала нас. Они думают, мы забыли Чанаккале, оккупацию Анатолии?
i: К британцам доверия нет, нам всегда стреляли в спину. Полный вперед с русскими, давайте также договариваться с Китаем и другими странами.
komutans: i, ты историю-то хоть немного читай, как будто Россия — ангел.
chatty: Не доказав, что агента убили русские, они выходят и говорят: «Докажите, что вы не убивали». Как же они докажут? Допросят всех живых русских на предмет того, где они были в тот момент, и отчитаются перед британцами? Если вы озвучиваете свое подозрение, так дайте же возможность ответить. Но цель, кажется, не докопаться до сути, а навредить противоположной стороне.
tc vatandaşı: Единственная дружественная страна, которой мы можем доверять сейчас, — Россия. Мы должны быть еще теснее связаны с Россией. Путин — умный правитель, который видит множество разыгрываемых в Европе игр.
Yeniden Diriliş: Да здравствует Шанхайский Союз, долой Европейский Союз…
el ottomano: Если после инцидента с уничтожением самолета турецко-российские отношения быстро наладились… теперь их не так просто испортить! Отныне в отношениях с другими странами нам нужно преследовать не пристрастную, а сбалансированную и разумную политику, и тогда мы достигнем своих целей!
delidumrul: Если в озере дерутся две рыбы, значит там недавно проплыл англичанин.
Hollanda: Давайте критиковать себя, а не Россию, почему мы не травим предателей?