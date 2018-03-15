Россия: нас пытаются поссорить с Турцией

Леонид Слуцкий, коснувшийся темы турецко-российских отношений в беседе с российской прессой, отметил: «Обратите внимание, что Великобритания потребовала от Турции покритиковать Россию».

«Неуклюжие попытки внести смуту в отношениях»

«Это весьма неуклюжая попытка внести смуту в отношениях между Москвой Анкарой накануне встречи министерской тройки в Астане по Сирии и предстоящей встречи президентов в Стамбуле , — продолжил Леонид Слуцкий. — Все это одновременно имеет попытку дискредитировать Россию и разрушить астанинский механизм по Сирии».

Мэй обратилась с призывом к Турции и всем странам по поводу России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все страны, в том числе Турцию, осудить Россию в связи с отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля

Комментарии читателей:

Güçlü Türkiye: Внуки Лоуренса Аравийского в действии.

tosun: Лоуренс поднял восстание арабов против нас.

ÖNCE VATAN: Самое бесчестное, лицемерное глубинное государство в мире — Великобритания.

mehreren: Отношения с Россией совершенствуются, к тому же мы соседи. Какое нам дело до проблем британцев? Даже вовлекать нас в эти нелепые дела как-то недостойно…

asdfh: Британский менталитет… Попытки изолировать…

zaza23: Русские трижды в истории попадались на хитрость британцев, дай бог, от четвертой пощечины увернутся!

AY YILDIZ: На мой взгляд Россия — самый правильный выбор. Турции нужно работать с Россией с расчетом на перспективу. К черту это НАТО

TÜRKOĞLU.29: Самые опасные в мире страны — Великобритания и Израиль . Американские пешки. Поэтому от них всего можно ожидать.

asker: Если это сделала Россия, то правильно сделала; изменник, предавший свою страну, получает по заслугам!

Havacı: Почему сотни людей, истребляемые Россией в Восточной Гуте, не вызывают у Великобритании такой реакции, как эта — в ответ на отравление двух человек…

hayat acimasiz: Отравление — предлог, цель — С-400… Для нас Россия лучше, чем страны ЕС

alaskamkuzey: Россия — наш сосед, который никогда не стрелял нам в спину, как те же британцы, американцы. немцы, французы. Россия была на нашей стороне, поддерживала нас. Они думают, мы забыли Чанаккале, оккупацию Анатолии?

i: К британцам доверия нет, нам всегда стреляли в спину. Полный вперед с русскими, давайте также договариваться с Китаем и другими странами.

komutans: i, ты историю-то хоть немного читай, как будто Россия — ангел.

chatty: Не доказав, что агента убили русские, они выходят и говорят: «Докажите, что вы не убивали». Как же они докажут? Допросят всех живых русских на предмет того, где они были в тот момент, и отчитаются перед британцами? Если вы озвучиваете свое подозрение, так дайте же возможность ответить. Но цель, кажется, не докопаться до сути, а навредить противоположной стороне.

tc vatandaşı: Единственная дружественная страна, которой мы можем доверять сейчас, — Россия. Мы должны быть еще теснее связаны с Россией. Путин — умный правитель, который видит множество разыгрываемых в Европе игр.

Yeniden Diriliş: Да здравствует Шанхайский Союз, долой Европейский Союз…

el ottomano: Если после инцидента с уничтожением самолета турецко-российские отношения быстро наладились… теперь их не так просто испортить! Отныне в отношениях с другими странами нам нужно преследовать не пристрастную, а сбалансированную и разумную политику, и тогда мы достигнем своих целей!

delidumrul: Если в озере дерутся две рыбы, значит там недавно проплыл англичанин.

Hollanda: Давайте критиковать себя, а не Россию, почему мы не травим предателей?