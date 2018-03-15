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Турецкий депутат оценил влияние встреч в Астане на ситуацию в Сирии
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Турецкий депутат оценил влияние встреч в Астане на ситуацию в Сирии 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
АНТАКЬЯ (Турция), 15 мар — РИА Новости. Астанинские переговоры имели наибольший положительный эффект на ситуацию в Сирии, и усилия России, Турции и Ирана способны помочь установлению мира, заявил РИА Новости депутат парламента Турции от Партии справедливости и развития Мурат Байбатур.
Сирийский кризис продолжается восьмой год с 15 марта 2011 года. В Астане в настоящее время проходят консультации трех стран-гарантов перемирия — РФ, Ирана и Турции, которые в ближайшие дни определят дату следующего раунда переговоров.
"Астана является платформой, наиболее эффективной для продвижения к миру в Сирии, и имела ощутимое влияние на ситуацию «на земле». Продолжение переговоров в Астане может помочь достижению мира в значительной части Сирии, особенно на западе от Евфрата", — заявил депутат.
По его словам, зоны, где находятся военные США, пока нельзя считать стабильными, так как они сотрудничают с курдскими организациями, признанными в Турции террористическими.
"Поэтому невозможно говорить о достижения полного мира в Сирии, однако Россия, Турция и Иран могут создать остров мира в Сирии, продолжая совместную работу", — заявил Байбатур.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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