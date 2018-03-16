Хуситы увидели положительные признаки в переговорах с Саудовской Аравией

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) видит положительные признаки в переговорах с Саудовской Аравией , однако не верит в их успех, сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум в интервью РИА Новости.

Представитель движения сообщил, что на данный момент между движением повстанцев и королевством ведутся непрямые переговоры. Посредником между ними выступает Султанат Оман . Целью переговоров является прекращение войны и агрессии против Йемена

"Есть первые в какой-то степени положительные признаки (в переговорах — ред.)", — заявил аль-Кухум.

По словам собеседника агентства, несмотря на эти положительные признаки, движение не верит в переговоры с Саудовской Аравией. Как отметил аль-Кухум, королевство пытается выиграть время, но у него нет намерений снять блокаду и прекратить агрессию ни в ближайшее время, ни позднее.

Аль-Кухум подчеркнул, что во время переговоров поднимался вопрос открытия портов в Йемене, в частности, порта Ходейда на Красном море. Собеседник агентства отметил, что стороны пока не договорились ни по одному пункту.