Ещё
Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл» 

Rambler News Service 18 часов назад
Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл», сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на заместителя главы Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) Голамреза Манучехри.
«Завершены переговоры о разработке месторождений Яран, Мансури, Сепехр и Джофейр», — сказал он.
Манучехри пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры о подписании контрактов на разработку месторождений Яран, Сепехр, Джофейр, Мансури, Азар, Аб-Теймур, Шангуле, Дехлоран, Марун (Бангестан) и Купал. Кроме того, начались переговоры по контрактам по месторождениям Ядаваран и Азадеган. Всего переговоры ведутся по 22 месторождениям, отметил он.
Как ранее сообщало RNS, «Лукойл» интересуется работой на двух иранских месторождениях — Аб-Теймур и Мансури в провинции Хузестан. В конце августа 2017 года «Лукойл» представил Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) план разработки месторождения Мансури в Иране.
Месторождениями Сепехр и Джофейр интересуется «Зарубежнефть». В августе 2017 года турецкая компания Unit International заявляла, что совместно с «Зарубежнефтью» и иранскской Ghadir Investment Company (GIC) совместно изучат перспективы разработки нефтяных месторождений Даркуайн, Джофейр и Сепехр и газового месторождения Киш.
К месторождению Яран проявляет интерес «Роснефть». В августе заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиния [сообщал] (https://rns.online/energy/Rosneft-obsudila-s-ministerstvom-nefti-Irana-rabotu-na-chetireh-neftyanih-proektah-v-strane-2017-08-29/), что «Роснефть» обсудила с министерством нефти Ирана возможную работу на четырех нефтяных месторождениях в стране — Азадеган, Марун, Купал и Яран.
Rambler News Service: последние новости
Росгеология ведет переговоры о новых проектах на Ближнем Востоке В Минобороны России заявили об «интеллектуальной импотенции» министра обороны Британии Поклонская обратилась в ЦИК с просьбой снять Собчак с выборов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России190
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям169
Атомные подлодки РФ дошли до США122
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео346
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение