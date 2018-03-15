Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл», сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на заместителя главы Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) Голамреза Манучехри.
«Завершены переговоры о разработке месторождений Яран, Мансури, Сепехр и Джофейр», — сказал он.
Манучехри пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры о подписании контрактов на разработку месторождений Яран, Сепехр, Джофейр, Мансури, Азар, Аб-Теймур, Шангуле, Дехлоран, Марун (Бангестан) и Купал. Кроме того, начались переговоры по контрактам по месторождениям Ядаваран и Азадеган. Всего переговоры ведутся по 22 месторождениям, отметил он.
Как ранее сообщало RNS, «Лукойл» интересуется работой на двух иранских месторождениях — Аб-Теймур и Мансури в провинции Хузестан. В конце августа 2017 года «Лукойл» представил Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) план разработки месторождения Мансури в Иране.
Месторождениями Сепехр и Джофейр интересуется «Зарубежнефть». В августе 2017 года турецкая компания Unit International заявляла, что совместно с «Зарубежнефтью» и иранскской Ghadir Investment Company (GIC) совместно изучат перспективы разработки нефтяных месторождений Даркуайн, Джофейр и Сепехр и газового месторождения Киш.
К месторождению Яран проявляет интерес «Роснефть». В августе заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиния [сообщал] (https://rns.online/energy/Rosneft-obsudila-s-ministerstvom-nefti-Irana-rabotu-na-chetireh-neftyanih-proektah-v-strane-2017-08-29/), что «Роснефть» обсудила с министерством нефти Ирана возможную работу на четырех нефтяных месторождениях в стране — Азадеган, Марун, Купал и Яран.