Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл»

Иран завершил переговоры по нефтяному месторождению Мансури, на которое претендует «Лукойл» , сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на заместителя главы Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) Голамреза Манучехри.

«Завершены переговоры о разработке месторождений Яран, Мансури, Сепехр и Джофейр», — сказал он.

Манучехри пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры о подписании контрактов на разработку месторождений Яран, Сепехр, Джофейр, Мансури, Азар, Аб-Теймур, Шангуле, Дехлоран, Марун (Бангестан) и Купал. Кроме того, начались переговоры по контрактам по месторождениям Ядаваран и Азадеган. Всего переговоры ведутся по 22 месторождениям, отметил он.

Как ранее сообщало RNS, «Лукойл» интересуется работой на двух иранских месторождениях — Аб-Теймур и Мансури в провинции Хузестан. В конце августа 2017 года «Лукойл» представил Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) план разработки месторождения Мансури в Иране.

Месторождениями Сепехр и Джофейр интересуется «Зарубежнефть». В августе 2017 года турецкая компания Unit International заявляла, что совместно с «Зарубежнефтью» и иранскской Ghadir Investment Company (GIC) совместно изучат перспективы разработки нефтяных месторождений Даркуайн, Джофейр и Сепехр и газового месторождения Киш.