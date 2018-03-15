Турция откажется от бесплатных пакетов в супермаркетах

Запрет на выдачу в супермаркетах бесплатных пластиковых пакетов вступит в силу в Турции в 2019 г. По мнению ряда экспертов, эта мера способна негативно повлиять на экономику страны. О новых правилах регулирования отходов сообщил турецкий информационный портал Mondaq.

28 марта 2017 г. Федерация ритейлеров Турции (TPF) заявила, что планирует ввести ограничения на использование пластиковых пакетов в стране в целях минимизации экологического вреда. Предполагалось, что с 01 января 2018 г. в супермаркетах их будут уже не выдавать бесплатно, а продавать, тем самым мотивируя покупателей пользоваться многоразовой упаковкой для покупок, вроде тканевых сумок. TPF планировала информировать покупателей о вреде пластиковой упаковки и удобстве альтернативной тары. Ряд местных компаний решили переходить на производство биоразлагаемых пакетов.

В Турции зафиксировано использование 250 тыс. тонн пластиковых пакетов в месяц, и их продажа вместо раздачи способна сократить количество экологически вредной тары. Такие начинания поддерживает, в частности, Совет по научным и техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Однако реализовать это решение в стране оказалось непросто, в итоге введение запрета на выдачу бесплатных полиэтиленовых пакетов перенесли на начало 2019 г. Кроме того, правила регулирования упаковки и отходов дополнили пунктами, касающимися сбора и переработки, в частности, упаковка в магазинах и на рынках должна частично состоять из перерабатываемых материалов.

Согласно данным исследования 2015 г. ученых из США и Австралии, Турция оказалась среди 20 стран, ответственных за производство 83% пластикового мусора. Информацию подтвердил и отслеживающий состояние морей Турецкий фонд морских исследований (TÜDAV).

Турция является вторым по величине производителем пластика в Европе, и шестым — в мире. В стране около 6,5 тыс. компаний подобного профиля, в производстве задействованы 250 тыс. сотрудников.

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