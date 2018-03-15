В Астане прошло первое заседание рабочей группы по обмену заключенных в Сирии

Помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари рассказал о первом заседании рабочей группы по обмену заключенных в Астане , передает РИА «Новости»

"Первое ее заседание, как предполагалось, должно было состояться на полях Астаны-9. Как видите, сейчас не Астана-9, она будет позже. Ввиду чувствительности темы мы решили не терять возможность и поэтому решили обсудить в ходе подготовки ко встрече министров все меры по теме обмена и формат обмена", — сказал он.