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В Астане прошло первое заседание рабочей группы по обмену заключенных в Сирии
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В Астане прошло первое заседание рабочей группы по обмену заключенных в Сирии 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари рассказал о первом заседании рабочей группы по обмену заключенных в Астане, передает РИА «Новости».
"Первое ее заседание, как предполагалось, должно было состояться на полях Астаны-9. Как видите, сейчас не Астана-9, она будет позже. Ввиду чувствительности темы мы решили не терять возможность и поэтому решили обсудить в ходе подготовки ко встрече министров все меры по теме обмена и формат обмена", — сказал он.
Иранскую делегацию возглавил Ансари, турецкую — заместитель министра иностранных дел страны Седат Онал, российскую — специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее сообщалось, что главы МИД России, Турции и Ирана встретятся в Астане 16 марта.
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