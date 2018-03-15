СМИ рассказали о выгоде сирийской кампании для России

Западные СМИ рассказали о значительной выгоде сирийской кампании для России

«Сирийская кампания дала России шанс перестроить армию, унаследованную от Советского Союза. Вместо военных учений российские силы приобрели боевой опыт в Сирии», — отмечается в статье USNI. Сирийская кампания принесла значительную выгоду российским Вооруженным Силам в плане приобретения полезного опыта и дала России возможность перестроить армию, сообщают американские СМИ.

Подчеркивается, что россиянам удалось ограничиться небольшим бюджетом.

«Россия попрактиковалась в реальной войне и получила геополитические и военные выгоды», — отмечается в статье. Издание назвало Сирию «идеальной лабораторией» для российской военной машины. При этом российское руководство никогда не опровергало тот факт, что использует страну в качестве полигона. Операция в Сирии также используется для рекламы возможностей российского вооружения, которое показало в ходе операции, как отмечали власти страны «исключительную надежность и эффективность», пишет USNI.

По данным портала, Россия развернула и испытала почти все военные силы в Сирии, хотя приоритет отдавался использованию аэрокосмических сил, особенно их связи с другими видами войск, в том числе сухопутными. Даже нападение беспилотников на базу Хмеймим пошло на пользу — оно будет тщательно изучено для поиска путей создания системы обороны в таких стратегических местах, как Крымский мост, пишет издание.

Благодаря кампании в Сирии, отмечает портал, Россия теперь может решать проблемы материально-технического обеспечения и снабжения за пределами ближнего зарубежья. Также получен «незаменимый опыт в организации, использовании и интеграции вооруженных сил».

Одновременно Москва объявляет о самом глубоком сокращении военных расходов с начала 1990-х годов, указывает портал.

При этом USNI отмечает, что российско-грузинская война в 2008 году, напротив, была для России «суровым уроком в отношении ее военных слабостей и стратегической отсталости» по сравнению с Западом. Именно тот конфликт, пишет портал, вызвал переоценку реальной ситуации в российской армии.

В феврале глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что через Сирию прошли 48 тыс. российских военнослужащих. Тогда же в Минобороны отметили, что ведомство сейчас обобщает и внедряет полученный в Сирии опыт в подготовку органов военного управления.

В конце января сообщалось, что российские оборонные предприятия устранили практически все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), выявленные в ходе их боевого применения в Сирии.