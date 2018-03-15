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НАТО увеличит миссию в Афганистане до 18 тысяч человек
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НАТО увеличит миссию в Афганистане до 18 тысяч человек 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО увеличит до почти 18 тысяч человек численность своей небоевой военной миссии в Афганистане, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы решили расширить численность нашей миссии по учебной подготовке до почти 18 тысяч человек", — сказал он журналистам в Брюсселе.
Столтенберг призвал движение «Талибан»* ответить на призыв властей Афганистана к переговорам, чтобы прекратить вооруженный конфликт в стране.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения «Талибан»* и группировки «Аль-Каида»* (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».
*Террористическая организация, запрещенная в России
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