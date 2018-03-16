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Гутерреш призвал Совбез к единству на фоне ситуации в Восточной Гуте
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Гутерреш призвал Совбез к единству на фоне ситуации в Восточной Гуте 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Совет Безопасности к единству на фоне сложившейся ситуации в сирийской Восточной Гуте и посетовал, что резолюция СБ по этому вопросу не выполняется.
"Я глубоко сожалею, что резолюция 2401 о прекращении боевых действий в Сирии не выполняется… Я призываю Совет Безопасности проявить единство и предпринять конкретные шаги, чтобы в срочном порядке положить конец этой трагедии", — говорится в заявлении офиса официального представителя генсека ООН.
Гутерреш призывал все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и международные нормы в сфере прав человека и гарантировать защиту мирных жителей, а также проводить эвакуации в безопасном и добровольном порядке и допустить доставку гуманитарной помощи. «Также необходимо, чтобы всем перемещенным лицам позволили добровольно, безопасно и с достоинством возвратиться в свои дома, как только ситуация позволит это сделать», — добавил генсек.
Ранее США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании 12 марта, что Сирия и Россия не выполняют резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, ссылаясь на борьбу с террористическими группами.
Совет безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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