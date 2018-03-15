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«Военная мысль» опубликовала статью к 100-летию Военного института Железнодорожных войск и сообщений
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«Военная мысль» опубликовала статью к 100-летию Военного института Железнодорожных войск и сообщений 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автором публикации стал начальник военного вуза, кандидат военных наук генерал-майор И. О. Горяинов.
Научный журнал «Военная мысль» в марте в честь 100-летия Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) публикует статью начальника вуза, кандидата военных наук генерал-майора И. О. Горяинова.
В публикации обобщены опыт, традиции и перспективы развития высшего военного учебного заведения. Автор дает характеристику основных этапов развития Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений), определяет векторы его дальнейшей деятельности на современном этапе, акцентирует внимание на наиболее важных задачах, в решении которых институт принимал и принимает непосредственное участие.
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