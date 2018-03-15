Эрдоган пообещал продолжить операцию в Африне

Европарламент в принятой в четверг резолюции призвал к прекращению огня на всей территории Сирии , включая Африн.

"Европарламент заявил, что хочет прекращения операции в Африне. Пусть они напрасно не беспокоятся. Пока мы там свою работу не закончим, мы оттуда не уйдем", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии"

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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