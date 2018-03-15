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Эрдоган пообещал продолжить операцию в Африне
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Эрдоган пообещал продолжить операцию в Африне 

РИА Новости 21 час назад
АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Анкара не намерена следовать призыву Европарламента (ЕП) прекратить операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Европарламент в принятой в четверг резолюции призвал к прекращению огня на всей территории Сирии, включая Африн.
"Европарламент заявил, что хочет прекращения операции в Африне. Пусть они напрасно не беспокоятся. Пока мы там свою работу не закончим, мы оттуда не уйдем", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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