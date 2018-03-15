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Российские штурмовики поразили ракетами «боевиков» на учениях в Таджикистане
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Российские штурмовики поразили ракетами «боевиков» на учениях в Таджикистане 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25СМ нанесли ракетные удары по скоплениям условных незаконных вооруженных формирований в ходе совместных командно-штабных учений в Таджикистане. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Шесть Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе с авиационных баз в Киргизской Республике и в Челябинской области. Оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа совместно с подразделениями военно-воздушных сил Таджикистана обеспечила поддержку с воздуха подразделениям сухопутных войск двух армий, которые выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению условных бандгрупп на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области республики", — сказал Рощупкин.
Офицер добавил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.
Также экипажи отработали приемы пилотирования на малых высотах и противозенитного маневрирования.
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