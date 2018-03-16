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В Красном Кресте заявили о нестабильной гуманитарной ситуации в Донбассе
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В Красном Кресте заявили о нестабильной гуманитарной ситуации в Донбассе 

РИА Новости 12 часов назад
ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Донбассе остается нестабильной, кардинальных улучшений нет, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Миладин Богетич.
"Ситуация идет то вниз, то вверх, и мы не можем сказать, что она кардинально улучшилась. Если разные стороны будут разделять нашу озабоченность ситуацией, они увидят, что все в итоге окажутся в выигрыше", — сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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