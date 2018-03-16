В Красном Кресте заявили о нестабильной гуманитарной ситуации в Донбассе

"Ситуация идет то вниз, то вверх, и мы не можем сказать, что она кардинально улучшилась. Если разные стороны будут разделять нашу озабоченность ситуацией, они увидят, что все в итоге окажутся в выигрыше", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.