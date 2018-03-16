РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии 

Такое заявление сделал в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече стран — гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
Российская сторона надеется, что возглавляемая США коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в пригороде Дамаска Восточная Гута, отметил также министр.
"Надеюсь, что международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями", — сказал министр.
"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение, — отметил Лавров. — Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствует то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане".