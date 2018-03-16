Ещё
РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Москва призывает Вашингтон размежевать оппозицию и террористов в Сирии.
Такое заявление сделал в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече стран — гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
Российская сторона надеется, что возглавляемая США коалиция перестанет выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в пригороде Дамаска Восточная Гута, отметил также министр.
"Надеюсь, что международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознает необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями", — сказал министр.
"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение, — отметил Лавров. — Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствует то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане".
ТАСС: последние новости
МО РФ начало на своем сайте прямую трансляцию из гуманитарного коридора из Восточной Гуты Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Турции координацию в ООН и ОБСЕ Россия поставит часть продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России168
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям163
Атомные подлодки РФ дошли до США119
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео324
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле295
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение