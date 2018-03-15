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ВКС РФ будут поддерживать Сирию до полной победы
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ВКС РФ будут поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом до полной победы — МИД 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Россия будет и дальше поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В МИД подчеркнули, что борьба с терроризмом должна быть общим делом всего мирового сообщества.
«ВКС России будут и дальше оказывать поддержку вооруженным силам САР в деле окончательного уничтожения террористических формирований на сирийской земле», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с предстоящими переговорами министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Астане», — рассказали в МИД.
В сообщении МИД подчеркнуто, что применение «двойных стандартов» в этом вопросе, попытки делить террористов на «хороших» и «плохих», поставить их на службу своим геополитическим интересам недопустимы.
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