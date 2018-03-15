МИД: Российские ВКС продолжат поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Ирана в Астане. «Твердо и последовательно выступаем в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирии . ВКС России будут и дальше оказывать поддержку вооруженным силам САР в деле окончательного уничтожения террористических формирований на сирийской земле», — говорится в комментарии МИД РФ по случаю предстоящих переговоров министров иностранных дел России, Турции

Дипломаты полагают, что борьба с терроризмом должна быть общим делом всего мирового сообщества. При этом недопустимо применение двойных стандартов, попытки делить террористов на «хороших» и «плохих», чтобы поставить их на службу своим геополитическим интересам.

"В этих целях три страны-гаранта — Россия, Иран, Турция — неизменно нацелены на укрепление своего взаимодействия с тем, чтобы сделать необратимым переговорный процесс преодоления конфликта в САР на основе учета интересов всех без исключения граждан этой страны", — подчеркивают авторы документа.