В Сирии боевики 13 раз нарушили режим перемирия

Российские наблюдатели зафиксировали несколько случаев стрельбы в районах, подконтрольных террористам.

Дамаск. Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала 13 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.

В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, сообщает Минобороны РФ

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Абде провинции Алеппо и Кисуа провинции Дамаск. Местному населению доставлено 3,8 тонны продовольствия.

Кроме того, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Джамрукия провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.