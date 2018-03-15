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В Сирии боевики 13 раз нарушили режим перемирия
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В Сирии боевики 13 раз нарушили режим перемирия 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Российские наблюдатели зафиксировали несколько случаев стрельбы в районах, подконтрольных террористам.
Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала 13 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.
Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, сообщает Минобороны РФ.
В течение дня Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Абде провинции Алеппо и Кисуа провинции Дамаск. Местному населению доставлено 3,8 тонны продовольствия.
Кроме того, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Джамрукия провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.
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