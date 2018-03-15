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Жителям Восточной Гуты доставят 137 тонн помощи
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ЦПВС: жителям Восточной Гуты доставят 137 тонн гуманитарной помощи 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
Российским военным удалось договориться с боевиками в Восточной Гуте о доставке 137 тонн гуманитарной помощи для местного населения в четверг, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
«Специалистами центра по примирению враждующих сторон после переговоров с лидерами незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте была достигнута договорённость о доставке в район гуманитарной помощи, предназначенной мирным жителям в подконтрольных боевикам населенных пунктах. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания», — цитирует представителя ЦПВС генерала-майора Владимира Золотухина РИА Новости.
Он добавил, что также планируется выход очередной группы мирных жителей.
«Центр по примирению враждующих сторон продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ в Восточной Гуте о выводе мирных жителей. В четверг ожидается выход ещё не менее ста человек», — уточнил Золотухин.
Ранее сообщалось, что у населения Восточной Гуты усиливаются протестные настроения в отношении боевиков.
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