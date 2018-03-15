Жителям Восточной Гуты доставят 137 тонн помощи

ЦПВС: жителям Восточной Гуты доставят 137 тонн гуманитарной помощи

Российским военным удалось договориться с боевиками в Восточной Гуте о доставке 137 тонн гуманитарной помощи для местного населения в четверг, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Специалистами центра по примирению враждующих сторон после переговоров с лидерами незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте была достигнута договорённость о доставке в район гуманитарной помощи, предназначенной мирным жителям в подконтрольных боевикам населенных пунктах. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания», — цитирует представителя ЦПВС генерала-майора Владимира Золотухина РИА Новости.

«Центр по примирению враждующих сторон продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ в Восточной Гуте о выводе мирных жителей. В четверг ожидается выход ещё не менее ста человек», — уточнил Золотухин. Он добавил, что также планируется выход очередной группы мирных жителей.

Ранее сообщалось, что у населения Восточной Гуты усиливаются протестные настроения в отношении боевиков.