Получив специальное образование в России, приезжают в Турцию

35 турецких студентов, получивших дипломы российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» , возвращаются в Турцию с целью работать на атомной электростанции «Аккую» , сообщает турецкая газета «Ени Акит». Турецкие учащиеся успешно освоили образовательную программу, рассчитанную на шесть с половиной лет, и представили свои выпускные работы.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Неджати Ямач (Necati Yamaç), подчеркнув, что российское образование в сфере атомной энергетики пользуется большим спросом, отметил: «Символично, что первые турецкие атомщики получили образование в городе, где была построена первая в мире атомная электростанция. В дальнейшем наши молодые специалисты примут участие в создании первой турецкой АЭС. Выпуск наших студентов — важная ступень на пути к реализации проекта АЭС „Аккую“».