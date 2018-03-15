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Получив специальное образование в России, приезжают в Турцию
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Получив специальное образование в России, приезжают в Турцию 

ИноСМИ 15 марта 2018
Фото: ИноСМИ
35 турецких студентов, получивших дипломы российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», возвращаются в Турцию с целью работать на атомной электростанции «Аккую», сообщает турецкая газета «Ени Акит». Турецкие учащиеся успешно освоили образовательную программу, рассчитанную на шесть с половиной лет, и представили свои выпускные работы.
Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Неджати Ямач (Necati Yamaç), подчеркнув, что российское образование в сфере атомной энергетики пользуется большим спросом, отметил: «Символично, что первые турецкие атомщики получили образование в городе, где была построена первая в мире атомная электростанция. В дальнейшем наши молодые специалисты примут участие в создании первой турецкой АЭС. Выпуск наших студентов — важная ступень на пути к реализации проекта АЭС „Аккую“».
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь отметил, что студенты получили образование по одной из лучших программ в мире, а ядерная энергетика входит в число динамично развивающихся сфер во многих странах.
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