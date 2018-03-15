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Ямальские исламисты готовили теракты сидя в Калуге
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Ямальские исламисты готовили теракты сидя в Калуге 

Уральский меридиан 15 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
14 марта 2018 года. В Калуге «ФСБ» накрыло ячейку «Исламского государства» (ИГИЛ). Всего арестовано 4 человека. По информации пресс-службы «ФСБ» все радикалы родом с Ямала.
Молодые ямальцы готовили теракт под руководством бойца «Исламского государства» в Сирии. Оперативникам известно, что мужчина прошёл военную подготовку в одном из многочисленных лагерей ИГИЛ в Сирии. Главная цель заезжего эмиссара подготовка терактов в городах федерального значения.
Расстояние от Калуги до Москвы 163 км. Небольшой город отличное место для того, чтобы остаться не замеченным.
Сейчас «ФСБ» продолжает расследования. Вся личная информация подозреваемых в терроризме рекрутов ИГИЛ держится в тайне в интересах следствия.
Ранее Ямал уже упоминался в федеральных СМИ в контексте террористической деятельности. Чего стоит только одна история с Анатолием Землянкой, который в 2015 году прославился на весь мир благодаря видео с казнью чеченца.
Исламское государство (ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация.
Источник фотографии: app.sm-news.ru
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