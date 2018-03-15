Ямальские исламисты готовили теракты сидя в Калуге

14 марта 2018 года. В Калуге ФСБ » накрыло ячейку «Исламского государства» ( ИГИЛ ). Всего арестовано 4 человека. По информации пресс-службы «ФСБ» все радикалы родом с Ямала.

Молодые ямальцы готовили теракт под руководством бойца «Исламского государства» в Сирии . Оперативникам известно, что мужчина прошёл военную подготовку в одном из многочисленных лагерей ИГИЛ в Сирии. Главная цель заезжего эмиссара подготовка терактов в городах федерального значения.

Расстояние от Калуги до Москвы 163 км. Небольшой город отличное место для того, чтобы остаться не замеченным.

Сейчас «ФСБ» продолжает расследования. Вся личная информация подозреваемых в терроризме рекрутов ИГИЛ держится в тайне в интересах следствия.

Ранее Ямал уже упоминался в федеральных СМИ в контексте террористической деятельности. Чего стоит только одна история с Анатолием Землянкой, который в 2015 году прославился на весь мир благодаря видео с казнью чеченца.

Исламское государство (ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация.

Источник фотографии: app.sm-news.ru