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Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа
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Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Reuters
Израильские танки обстреляли позиции палестинского движения ХАМАС после того, как на границе сектора Газа были приведены в действие несколько взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении израильской армии. Отмечается, что взрывные устройства сработали возле ограждения безопасности в северной части Газы. Информации о пострадавших нет.
«В ответ танки Армии обороны Израиля атаковали посты ХАМАС», — заявили в армии Израиля.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа после подрыва на фугасе израильского армейского патруля.
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