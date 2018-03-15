Израильские танки обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа 

Израильские танки обстреляли позиции палестинского движения ХАМАС после того, как на границе сектора Газа были приведены в действие несколько взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении израильской армии. Отмечается, что взрывные устройства сработали возле ограждения безопасности в северной части Газы. Информации о пострадавших нет.
«В ответ танки Армии обороны Израиля атаковали посты ХАМАС», — заявили в армии Израиля.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа после подрыва на фугасе израильского армейского патруля.