СБ ООН проведет 19 марта третью с начала месяца встречу по Сирии

ООН , 17 марта. / ТАСС /. Совет Безопасности ООН в понедельник проведет третью с начала месяца встречу по Сирии , на которой обсудит ситуацию в области прав человека в арабской стране. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в постоянном представительстве Франции при всемирной организации.

Соединенного Королевства, США, "Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступит с докладом по запросу Франции Перу и европейских государств-членов Совета Безопасности. Заседание состоится в три часа дня (22:00 мск — прим. ТАСС) в открытом режиме", — сказали в дипмиссии.

В пятницу Совбез провел заседание с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который доложил о ситуации в стране и своих усилиях по возобновлению политического процесса. За четыре дня до этого, 12 марта, в СБ выступил сам генсек Антониу Гутерриш . Встреча была посвящена ходу реализации резолюции 2401, принятой 24 февраля и потребовавшей прекращения боевых действий в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Еще одна сессия по Сирии состоялась 7 марта. На ней обсуждалось положение в пригороде Дамаска Восточная Гута, где правительственные войска ведут операцию против боевиков, обстреливающих столицу.

Заседание в ближайший понедельник однозначно не станет последней встречей СБ ООН по Сирии в этом месяце. До конца марта членам Совбеза предстоит также обсудить ситуацию с применением химического оружия и гуманитарную обстановку в стране.