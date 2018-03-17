Ещё
СБ ООН проведет 19 марта третью с начала месяца встречу по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБ ООН проведет 19 марта третью с начала месяца встречу по Сирии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН, 17 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник проведет третью с начала месяца встречу по Сирии, на которой обсудит ситуацию в области прав человека в арабской стране. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в постоянном представительстве Франции при всемирной организации.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступит с докладом по запросу Франции, Соединенного Королевства, США, Перу и европейских государств-членов Совета Безопасности. Заседание состоится в три часа дня (22:00 мск — прим. ТАСС) в открытом режиме", — сказали в дипмиссии.
В пятницу Совбез провел заседание с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который доложил о ситуации в стране и своих усилиях по возобновлению политического процесса. За четыре дня до этого, 12 марта, в СБ выступил сам генсек Антониу Гутерриш. Встреча была посвящена ходу реализации резолюции 2401, принятой 24 февраля и потребовавшей прекращения боевых действий в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.
Еще одна сессия по Сирии состоялась 7 марта. На ней обсуждалось положение в пригороде Дамаска Восточная Гута, где правительственные войска ведут операцию против боевиков, обстреливающих столицу.
Заседание в ближайший понедельник однозначно не станет последней встречей СБ ООН по Сирии в этом месяце. До конца марта членам Совбеза предстоит также обсудить ситуацию с применением химического оружия и гуманитарную обстановку в стране.
ТАСС: последние новости
Более 300 человек, в том числе почти 130 детей, вышло из Восточной Гуты СМИ: сирийские войска освободили 60 заложников в Восточной Гуте МИД РФ: участники "шестерки" подтвердили соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии301
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля710
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»64
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником407
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение