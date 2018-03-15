Попавшим под международные санкции запретили инвестировать в Telegram 

Те, кто попал под санкции США, ЕС, Великобритании и ООН, не смогут принять участие в первичном размещении токенов (ICO) Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию договора Telegram Group Inc. с инвестором, которая есть в распоряжении издания.
Запрет распространяется на ближайших родственников (супругов, детей, родителей, братьев и сестер). В ICO также запрещено участвовать резидентам или тем, кто живет на попавшей под санкции территории. На момент составления договора такими территориями считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.
Павел Дуров не ответил на запрос РБК.