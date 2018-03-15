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Всемирная продовольственная программа высоко оценила бескорыстную помощь Китая сирийским беженцам
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Всемирная продовольственная программа высоко оценила бескорыстную помощь Китая сирийским беженцам 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Амман, 15 марта /Синьхуа/ — Представитель Всемирной продовольственной программы /ВПП/ в Иордании Маджид Яхья в среду высоко оценил бескорыстную помощь Китая сирийским беженцам и заявил, что китайская финансовая помощь всемерно содействовала работе ВПП в Иордании.
На церемонии подписания свидетельства о передаче помощи, состоявшейся в среду утром в канцелярии ВПП в Иордании, Маджид Яхья отметил, что Китай подал другим странам хороший пример. Он выразил надежду, что еще больше стран примет реальные меры, как предпринял Китай, и вместе с ВПП внесут вклад в оказание гуманитарной помощи нуждающимся.
Китайский посол в Иордании Пань Вэйфан отметил, что в последние годы Иордания приняла и устроила многих сирийских беженцев. КНР предоставила значительную гуманитарную помощь, в частности, срочную гуманитарную помощь беженцам, а также помощь в сферах водоснабжения, строительства жилых домов и дорог.
В сентябре 2016 года китайское правительство и ВПП подписали соглашение о предоставлении безвозмездной помощи в размере 2 млн долларов США на поддержку проекта ВПП по поставкам продовольствия сирийским беженцам, находящимся на ливанских и иорданских территориях. Иорданская сторона получила 1,5 млн долларов. По состоянию на конец февраля этого года этот проект был успешно реализован. —0—
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