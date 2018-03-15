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Масштабное наступление боевиков в Сирии провалилось
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Масштабное наступление боевиков в Сирии провалилось 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: Русская Весна
Операция «Гнев Гуты», развернутая против правительственной армии Сирии и сил ВКС России идлибскими боевиками на севере провинции Хама, завершилась провалом, сообщают в соцсетях.
«Широко разрекламированная идлибскими пропагандистами операция «Гнев Гуты», развернутая на севере провинции Хама, закончилась провалом. Несмотря на успешное наступление коалиции различных банд, части Сухопутных войск Сирии (САА) уже к вечеру смогли вернуть себе большую часть позиций», — сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Наземные формирования правительственных войск провели успешную контратаку при поддержке авиации, заставив боевиков отступить. Джихадисты потеряли танк Т-55 и бронеавтомобиль Panthera F9, бросив технику на поле боя. Сообщается и о людских потерях.
Отмечено, что никакого влияния на ход операции САА в Восточной Гуте атака бандформирований на севере провинции Хама не оказало.
В среду сообщалось, что боевики начали масштабное наступление на сирийскую армию. Российские ВКС помогали армии Башара Асада в сдерживании боевиков в Хаме, начавших операцию «Гнев Гуты». Целью этой операции являлось отвлечение на идлибских боевиков сухопутных частей правительственной армии, чтобы помочь заблокированным в Восточной Гуте джихадистам.
Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Сирийские правительственные войска также заняли населенный пункт Мадьяра и район Сатра в Восточной Гуте, благодаря чему подконтрольная боевикам территория оказалась разделена на несколько частей.
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