Масштабное наступление боевиков в Сирии провалилось

Операция «Гнев Гуты», развернутая против правительственной армии Сирии и сил ВКС России идлибскими боевиками на севере провинции Хама, завершилась провалом, сообщают в соцсетях.

«Широко разрекламированная идлибскими пропагандистами операция «Гнев Гуты», развернутая на севере провинции Хама, закончилась провалом. Несмотря на успешное наступление коалиции различных банд, части Сухопутных войск Сирии (САА) уже к вечеру смогли вернуть себе большую часть позиций», — сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Наземные формирования правительственных войск провели успешную контратаку при поддержке авиации, заставив боевиков отступить. Джихадисты потеряли танк Т-55 и бронеавтомобиль Panthera F9, бросив технику на поле боя. Сообщается и о людских потерях.

Отмечено, что никакого влияния на ход операции САА в Восточной Гуте атака бандформирований на севере провинции Хама не оказало.

В среду сообщалось, что боевики начали масштабное наступление на сирийскую армию. Российские ВКС помогали армии Башара Асада в сдерживании боевиков в Хаме, начавших операцию «Гнев Гуты». Целью этой операции являлось отвлечение на идлибских боевиков сухопутных частей правительственной армии, чтобы помочь заблокированным в Восточной Гуте джихадистам.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска . В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

Сирийские правительственные войска также заняли населенный пункт Мадьяра и район Сатра в Восточной Гуте, благодаря чему подконтрольная боевикам территория оказалась разделена на несколько частей.