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Сирийская армия накрыла террористов «Точками»
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Сирийская армия накрыла террористов «Точками» в Северной Хаме 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сирийская армия продолжает применять ракетные системы "Точка" против террористических бандформирований. В Сети появилось эффектное фото старта ракеты с самоходной пусковой установки. На этот раз удар был нанесен по позициям экстремистов в Северной Хаме.
Необходимо отметить, что тактические комплексы, известные также под натовским кодовым обозначением SS-21 "Скарабей", впервые задействовали в Сирии в конце декабря 2012 года. С тех пор по противнику было выпущено несколько десятков ракет.
Такое оружие использовалось для точечных ударов по наиболее важным целям: выявленным штабам, большим группам живой силы противника, узлам обороны, складам и т.д. Иногда нескольких ударов хватало, чтобы существенно снизить активность боевиков.
Комплексы "Точка" могут поражать цели на дистанции в 70 км. Вес ракеты составляет 2 тонны. На осколочно-фугасную часть приходится почти полтонны.
В настоящее время в Сирии также применяются модернизированные "Точка-У", которые отличаются более высокой точностью и дальностью полета на расстояние до 120 км.
Кроме того, сирийские военные оборудовали ракетные установки и транспортно-заряжающие машины дополнительным бронированием.
Особенностью комплекса является то, что она создана на шасси плавающего транспортера весом 18 т. Дизельный двигатель обеспечивает мощность в 300 л.с.
По шоссе установка может перемещаться со скоростью в 60 км/ч, по воде — до 8 км/ч. Запас хода по топливу достигает 650 км. Боевой расчет — 3 человека.
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