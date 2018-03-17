Неоконсерваторы хотят войну — под любым предлогом

США полностью поддерживают Терезу Мэй (Theresa May) в ее кампании против России в деле Скрипаля. И это несмотря на то, что ни Великобритания , ни США не предоставили ничего, что могло бы быть названо доказательствами. Мэй идет по следам Тони Блэра (Tony Blair) и его заявлений об «оружии массового поражения» в Ираке . А у Блэра, как оказалось, все было построено на лжи. Разница состоит в том, что в этот раз обвинения выдвинуты против второй по величине в мире атомной державы. Но создается впечатление, что это лишь увеличивает воинственный аппетит неоконсерваторов и их сторонников. Они ведут разговоры о том, чтобы начать войну из-за Восточной Гуты и чтобы «выгнать Россию из Совета Безопасности». Разыгрывается совершенно безумная кампания.

Доказательств нет, но это не имеет значения

Если бы Тереза Мэй действительно считала, что у нее есть доказательства того, что Россия организовала эту попытку отравить Скрипаля и его дочь, то она должна бы была выполнить ряд процедур, которые используются в таких ситуациях.

И Россия, и Великобритания подписали Конвенцию о запрете химического оружия. Есть механизмы, которые Великобритания могла бы использовать, но они не применяются. Если существуют доказательства, то их следовало бы предоставить представителям независимого расследования и обвиняемой стороне, России, чтобы она могла дать ответ.

Этого не произошло. Россия попросила предоставить ей образцы вещества, которое, по мнению британцев, было найдено. Так поступают в соответствии с правилами. Но России не предоставили этих образцов. Одно то, что ультиматумы и угрозы выдвигают, но принятые международные процедуры не выполняют, делает все это дело дурно пахнущим.

Российский посол Александр Шугин, постоянный представитель в ОЗХО , заявил следующее: «Если у Лондона есть серьезные основания подозревать Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия — а высказывание, зачитанное глубокоуважаемым послом Питером Уилсоном (Peter Wilson) указывает на то, что дело обстоит именно так — то мы предлагаем, чтобы Великобритания воспользовалась процедурами, которые описаны во втором параграфе 9-й статьи Конвенции о запрете химического оружия. Эти процедуры позволяют нам на двусторонней основе официально связаться друг с другом для выяснения всех вопросов, вызывающих сомнение или озабоченность».

Отсутствие доказательств абсолютно не мешает английской прессе нести чепуху, а Соединенным Штатам Америки полностью поддерживать Терезу Мэй. Мэй также объявила о введение штрафных санкций против России, которые, правда, на удивление осторожны по сравнению с тяжестью обвинений. Но это, видимо, только начало эскалации.

Грядет поражение в Восточной Гуте

В Восточной Гуте Запад и нефтяные диктатуры создали террористическую крепость, которая позволяет террористам когда угодно обстреливать столицу Сирии . Для любой страны такое положение было бы неприемлемым. Поэтому у сирийского правительства нет никакой иной альтернативы, кроме зачистки этих террористических позиций. И это должно вот-вот произойти. Такое развитие событий приводит в отчаяние сторонников войны, понимающих, что это начало конца их попыток контролировать Сирию.

Представитель США в ООН Никки Хейли (Nikki Haley) угрожала нападением США на Сирию: «Мы предупреждаем все страны, решившие навязывать другим свою волю путем использования химического оружия и причинением нечеловеческих страданий — это в первую очередь касается незаконного сирийского режима — что США готовы действовать в случае необходимости».

Это звучит почти как заказ на новую химическую провокацию террористов. Но когда сирийские войска нашли завод по производству химического оружия на территориях, отвоеванных у террористов, международный интерес ослабел или, говоря более правильно, перестал существовать.

Когда Восточная Гута будет освобождена, это будет крупным поражением США, Израиля и нефтяных диктатур. В Израиле считают, что это будет означать ослабление Израиля и значительное усиление Ирана в этом регионе. Израиль недоволен тем, что США не вступают открыто в войну и, несомненно, будет приветствовать нападение на Сирию.

Но Россия четко заявила, что не приемлет этого. Если произойдет такое нападение, Россия будет вынуждена ответить, отдавая себе отчет в серьезных последствиях, вызванных таким развитием событий.

Одновременно со всем этим НАТО решила взять под свое крыло Украину со всеми ее коррумпированными олигархами и воинствующими фашистами. НАТО официально дала Украине статус страны-аспиранта.

Швейцарская газета «Время» (Le Temps) недавно писала, что сотни военных инструкторов США и Канады с 2015 года обучают украинских новобранцев. Теперь к ним присоединились британские и литовские советники. Подразделения военно-морских сил США постоянно присутствуют на Украине. Поддержка зараженного нацизмом киевского режима велика, несмотря на то, что США полностью отдают себе отчет в том, что коррупция на Украине разрушает также и украинские вооруженные силы. И Atlantic Council, один из ведущих мозговых центров США/НАТО, констатировал, что киевский режим «использует экстремистскую идеологию».

Тем не менее или именно поэтому США решили вооружать этот режим и усиливать его возможности нападения на мятежные республики Донбасса. Это, естественно, способствует эскалации напряженности в отношениях с Россией и неизбежно воспринимается как провокация.

Воинственные генералы письменных столов

Неоконсерваторы — это в основном люди, которые никогда не служили в армии и всегда стремились к тому, чтобы и их детям тоже не пришлось испытать тяготы военной службы. Но никто так, как они, не старается раздувать военные настроения. То, что теперь отбрасываются все деловые соображения, все требования предоставления доказательств и процедуры и только нагнетается истерия, ведущая в кровавый туман, является само по себе чрезвычайно опасным. В США должны быть генералы и стратеги, понимающие все безумие этого, но что они могут сказать? А Путин объяснил недавно, что любое нападение на Россию будет означать, что Россия ответит на удар в полную силу. Если бы на Западе сейчас нашлись трезвые руководители, они должны бы были предложить переговоры о разоружении и мирных договорах. Но ясно, что таких руководителей нет. Тон задают эти генералы письменных столов и ведущие журналисты доминирующих СМИ. А за ними стоят нефтяные гиганты и военно-промышленный комплекс.