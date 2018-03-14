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Более 700 жителей вернулись в Алеппо через гумкоридор
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Более 700 жителей вернулись в Алеппо через гумкоридор 

РИА Новости 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Сирии из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гумкоридор вернулись 750 жителей с личным имуществом, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В свои дома в провинции Хомс вернулись 15 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 412 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вернулось 750 жителей с личным имуществом", — сказал Евтушенко.
Он также отметил, что 13 марта проведена гуманитарная акция в пункте временного размещения Эддуэр, куда прибыли жители из города Дума. «Представители Центра по примирению передали людям продуктовые наборы с рисом, мукой, сахаром и мясными консервами общим весом 1,9 тонны. Российскими военными медиками оказана необходимая первичная медицинская помощь нуждающимся», — подчеркнул Евтушенко.
"За прошедшие сутки организована доставка жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск и города Хама продуктов питания, предметов первой необходимости и одежды общим весом 2,9 тонны", — сообщил он. Представитель Центра добавил, что также оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор.
"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 154 сирийцам, в том числе 64 детям", — добавил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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