Центр по примирению: ежедневные обстрелы боевиками Дамаска не прекращаются

«Ситуация в Восточной Гуте остается напряжённой. Не прекращаются ежедневные миномётные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке столицы. Боевиками из Восточной Гуты выпущено три мины», — заявил Евтушенко. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что обстановка в пригороде Дамаска — Восточной Гуте остаётся напряжённой. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Минобороны России

Он отметил, что пострадали три мирных жителя, из них один ребёнок.

По его словам, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооружённых группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.