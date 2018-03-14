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Ежедневные обстрелы боевиками Дамаска не прекращаются
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Центр по примирению: ежедневные обстрелы боевиками Дамаска не прекращаются 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что обстановка в пригороде Дамаска — Восточной Гуте остаётся напряжённой. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Минобороны России.
«Ситуация в Восточной Гуте остается напряжённой. Не прекращаются ежедневные миномётные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке столицы. Боевиками из Восточной Гуты выпущено три мины», — заявил Евтушенко.
Он отметил, что пострадали три мирных жителя, из них один ребёнок.
По его словам, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооружённых группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.
Ранее сообщалось, что более 400 человек смогли покинуть сирийскую Думу по гуманитарным коридорам.
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